Чай признали опасным при болезни

Традиционные во время ОРВИ горячие напитки признали опасными и способными навредить здоровью. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала медицинский журналист Ольга Кашубина.

Широко распространенная практика обильно пить чай и кофе во время простудных заболеваний может замедлить процесс выздоровления. По мнению Кашубиной, содержащийся в напитках кофеин мешает крепкому сну, который, по ее словам, является важнейшим общедоступным лекарством от простуды. «При температуре стоит пить воду, компот, морс или что-то другое», — заметила журналистка.

В ряде случаев больному могут помочь холодные напитки. По словам Кашубиной, напитки из холодильника могут сузить сосуды в горле, что облегчит самочувствие больного при ангине. «Если вам больше нравится горячее, такие напитки расширяют сосуды и расслабляют, как после горячей ванны», — подчеркнула Кашубина. Эксперт уточнил, что соответствующие напитки могут лишь ускорить или замедлить процесс выздоровления, тогда как подходящее лекарство для лечения сможет подобрать только врач.

27 марта министр здравоохранения Михаил Мурашко посоветовал не обливаться холодной водой после посещения бани. «Если вы сходите и по нашей русской традиции погреетесь, попаритесь, это как раз поднимет иммунитет, это очень хорошо», — заметил Мурашко. Министр также призвал граждан воздержаться от встречи с друзьями и родственниками и отдыха на природе во время карантинной недели.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла миф о пользе горячих ванн в борьбе с коронавирусом. Температура здорового человека колеблется в пределах 36,5-37 градусов и не зависит от погоды и других факторов, поэтому горячие и холодные среды не влияют на жизнедеятельность вирусов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!