Не желающих выходить замуж россиянок сравнили с нарушителями карантина

Сваха из телепередачи «Давай поженимся!» Роза Сябитова сравнила россиянок, которые не стремятся к замужеству, с нарушителями карантина. Об этом она написала в Instagram.
Сябитова сообщила, что наткнулась на пост с «очень вредной информацией» — призывом к молодым женщинам не выходить замуж, если у них нет подходящего партнера и искреннего желания создавать семью. В тексте также приводилась история одинокой 35-летней женщины, которая никогда не была замужем, не стремится к этому и чувствует себя вполне счастливой.
По мнению свахи, такую точку зрения можно сравнить с позицией людей, которые гуляют на улице во время карантина и которые «считают, что это не опасно для их жизни». Сябитова же уверена, что женщинам нужно выходить замуж и что главное счастье для них — это быть матерью.
Ранее Сябитова рассказала о том, как одиноким людям можно познакомиться во время карантина из-за коронавируса. По ее мнению, лучшим способом в такой ситуации будут сайты и приложения для знакомств, в том числе и Tinder.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения