Табачный гигант решил создать вакцину от коронавируса

Американское биотехнологическое подразделение British American Tobacco (BAT), производящее сигареты Dunhill и Lucky Strike, предпринимает попытки создать потенциальную вакцину от болезни COVID-19 с использованием экстрактов табачных листьев. Об этом пишет Financial Times.

По информации издания, разработкой препарата занимается дочерняя компания табачного гиганта BAT Kentucky BioProcessing (KBP) на некоммерческой основе. По заявлению KBP, она надеется производить от 1 до 3 миллионов доз в неделю, чтобы начать проводить клинические испытания в июне.

«Разработка вакцины — очень трудная работа, но мы считаем, что добились значительного прорыва с нашей технологической платформой на основе растений табака», — приводит издание слова директора исследовательского подразделения BAT Scientific Research Дэвида О’Райли.

BAT также сообщила, что находится в поиске партнеров в лице правительственных организаций, чтобы начать тестирование препарата на людях как можно скорее.

Это не первая попытка Kentucky BioProcessing разработать вакцину от вирусов, угрожающих жизни и здоровью людей в глобальных масштабах. В 2014 году компания участвовала в создании вакцины от Эболы.

30 марта сообщалось, что врач-эпидемиолог Михаил Фаворов рассказал о способе остановить распространение коронавируса до появления вакцины. По его мнению, этого можно достигнуть при помощи информирования людей о масштабах эпидемии.

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