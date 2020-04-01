С подозрением на коронавирус госпитализирован военный судья в Москве

В Москве госпитализирован с подозрением на коронавирус военный судья из Второго Западного окружного военного суда. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, этот судья должен был рассматривать жалобу заместителя начальника Генштаба — начальника главного управления связи вооруженных сил России Халила Арсланова, обвиняемого в хищении 6,7 миллиарда рублей. Однако сотрудники суда сообщили участникам процесса о переносе заседания по этому и другим делам на середину и конец апреля в связи с болезнью судьи. Он не выезжал за границу, но встречал в аэропорту знакомого, который вернулся в Россию зараженным коронавирусом, сообщил источник изданию. У других судей и сотрудников военного суда заболеваний пока не выявлено, большинство из них было переведено на удаленную работу и в здании они не появлялись.
Тем не менее, помещения суда продезинфицированы, а карантинный режим резко ужесточен и в других московских судах и в СИЗО. Арестованных будут судить удаленно или вовсе без них.
31 марта сообщалось о закрытии для новых арестантов всех столичных изоляторов. Работает только № 7, который находится в Капотне. Также введен запрет на посещение адвокатами арестантов. Столичные СИЗО перешли на казарменный режим, сотрудники изолятора будут работать посменно без выходных на протяжении 14 дней. Помимо запрета на посещение адвокатов, запрещаются также свидания с арестантами.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения