Названа безопасная дистанция между людьми при коронавирусе

Рекомендованную дистанцию между людьми для противодействия коронавирусу необходимо увеличить. Об этом в интервью USA Today заявила доцент Массачусетского технологического института (MIT) Лидия Буруиба.

По словам специалиста, выдыхаемое людьми газообразное облако может распространяться на расстоянии до 27 футов или около восьми метров. При этом в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) безопасная дистанция между людьми составляет до двух метров. Буруиба отметила, что ВОЗ не учитывает распространение мелких фракций выдыхаемого воздуха, которые при кашле вырываются со скоростью до 30 метров в секунду.

Также доцент отметила, что популярные тканевые маски не способны защитить человека от вдыхания мелких капель воздуха. В связи с этим специалист посоветовала ВОЗ и Центрам по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) пересмотреть рекомендации и увеличить безопасное расстояние в своих материалах.

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Профессор Медицинской школы Вашингтонского университета Пол Поттингер заметил, что в вопросе передачи болезней воздушно-капельным путем принципиальный момент заключается не в расстоянии распространения частиц жидкостей, а в их размере. По словам доктора, главная опасность при передаче вируса заключается в крупных частицах, которые, как правило, из-за воздействия гравитации пролетают не более двух метров от источника.

ВОЗ, к которой USA Today обратилось за комментарием, сослалась на недавнюю научную записку о методах передачи коронавируса. «ВОЗ тщательно отслеживает появляющиеся фактически данные по этой проблеме и будет обновлять научное резюме по мере поступления дополнительной информации», — говорится в ответе организации.

Согласно постановлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой от 1 апреля, все жители России должны соблюдать дистанцию и не подходить друг к другу ближе чем на один метр. В сообщении говорится, что ограничения не распространяются на поездки в легковых такси.

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