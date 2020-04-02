В российском регионе задумали перегородить дороги от «коронавирусных» москвичей

Жители Горного Алтая удивились наплыву туристов из других российских регионов на период режима самоизоляции, введенного на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет «Сибдепо».

По словам одного из отдыхающих в республике, в соцсетях появились предложения «перегородить дороги» и «выставить обратно» приехавших на отдых россиян, в особенности «коронавирусных» москвичей. «Горноалтайцы уже по опыту знают, что духовно одаренные жители столицы едут к ним "апокалипсис пережидать"», — заметил турист.

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Собеседник издания добавил, что аналогичный турпоток был зафиксирован в конце 2012 года, когда «у всех календарь Майя вместе со светом кончался». Однако в настоящее время ситуация осложняется реальным риском распространения смертельного вируса.

Аналогичная дискуссия развернулась в сообществе «Новости Горного Алтая» во «ВКонтакте». В частности, пользователи отмечали, что туристам во время режима самоизоляции и карантина действительно не стоит путешествовать, чтобы не подвергать опасности заражения других. «Как будто специально неделю дали на распространение [инфекции]», — заметил один из них. «В эпидемию, согласна, нельзя ездить никуда, иначе она не закончится», — согласился другой.

Власти ряда российских регионов, на территории которых расположены курорты, за последние дни распорядились приостановить бронирование на туристических объектах — отелях, гостиницах, пансионатах и домах отдыха. Подобные меры введены в Краснодарском крае, Крыму, Севастополе, Алтае, Карелии, Приморье и других субъектах в связи с распространением коронавируса.

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