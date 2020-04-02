Часть врачей онкоцентра Блохина ушла на карантин из-за коронавируса у коллеги

В московском Национальном медицинском исследовательском центре онкологии (НМИЦ) имени Блохина остановлен прием новых пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей после того, как у сотрудницы был обнаружен коронавирус, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр учреждения.

Женщина уже неделю находится на самоизоляции в удовлетворительном состоянии. Ее коллег отправили на домашний карантин, им будет сделан тест на инфекцию.

Помещения онкоцентра дезинфицируют в усиленном режиме. Пациенты отделения взяты под особое наблюдение и изолированы в палатах. Их продолжат лечить другие доктора. «Для врачей предусмотрена специальная защитная одежда. Перемещение данных сотрудников по центру ограничено», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в Подмосковье в карантин были отправлены посетители и работники целой больницы, куда на прием пришел мужчина с подтвержденным коронавирусом. Следственный комитет проводит проверку.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!