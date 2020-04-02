Репортер поделился впечатлениями из бокса для перевозки зараженных коронавирусом

Корреспондент телеканала «Звезда» Максим Кашемиров испытал на себе изолированный бокс для перевозки зараженных коронавирусом. Сюжет, в котором он поделился впечатлениями от пребывания в боксе, опубликован на сайте телеканала.

По словам репортера, там достаточно места, чтобы чувствовать себя удобно, но «немного давит сверху прозрачная ткань». Боксы также оборудованы специальными рукавами, которые позволяют врачам проводить различные манипуляции с находящимися внутри пациентами.

Журналист отметил, что после каждого пациента боксы обрабатываются минимум в два этапа, после чего становятся полностью безопасными.

За последние сутки в России обнаружили более 700 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных в стране составляет 3 548 человек. Большинство заразившихся выявлено в Москве — 2 475 человек. С 30 марта в столице введен режим всеобщей изоляции. Жителям Москвы разрешено выходить из дома только в строго регламентированных случаях

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!