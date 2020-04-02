Глава UFC высказался об отмене боя Нурмагомедова с Фергюсоном

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отреагировал на отмену поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Слова функционера приводит Yahoo Sports.

«Все и так знали, что Хабиб не будет драться», — заявил Уайт, комментируя решение российского бойца остаться дома и соблюдать карантин, введенный из-за пандемии коронавируса. Кроме того, глава UFC заявил, что не собирается обсуждать, кто может заменить Нурмагомедова в бою с Фергюсоном.

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О том, что поединок не состоится, Хабиб рассказал 1 апреля. Он также признался, что расстроен отменой боя, но не в состоянии повлиять на ситуацию. При этом Нурмагомедов удивился, что некоторые ждут от него участия в турнире UFC, несмотря на пандемию коронавируса.

Фергюсон позднее заявил, что россиянин изначально знал, что не будет драться с ним. Американец посчитал, что действующий чемпион UFC испугался его. «Хабиб — сучка. Я обещал ему, что вытру пол его папахой, и он слился», — сказал спортсмен.

Поединок Нурмагомедова и Фергюсона сорвался в пятый раз. При этом не исключается, что турнир UFC 249, в главном бою которого американец и россиянин должны были драться за титул, будет проведен без участия Хабиба. Среди возможных соперников Фергюсона называются Джастин Гэтжи, Хорхе Масвидаль и Конор Макгрегор.

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