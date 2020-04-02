Стремившиеся стать террористами мигранты попались ФСБ в Крыму

В Крыму ФСБ задержала двоих уроженцев Средней Азии, которые планировали выехать в Сирию для участия в вооруженном конфликте в рядах террористов. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского УФСБ.

По данным агентства, два мигранта 1997 и 1999 годов рождения подозреваются в преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 30 УК РФ («Приготовление к совершению преступления») и частью 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической»).

Как установлено, подозреваемые исповедовали идеи радикального ислама. Для выезда в Сирию они заранее приобрели лекарства, камуфляжную форму, а также заказали такси до Краснодара и купили билеты на автобус от Краснодара до Тбилиси и авиабилеты до Стамбула. Однако выехать за пределы Крыма не успели. В настоящее время задержанные арестованы на два месяца.

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