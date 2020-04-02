Лукашенко назвал цену российскому газу

Российский газ для Белоруссии должен стоить меньше. Подходящую цену назвал президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит ТАСС.

«Смотрим сейчас — цены на нефть упали. Естественно, и на газ. Они сопоставимы. Сегодня уже в Европе цены нет такой», — заключил он. По подсчетам Лукашенко, с учетом логистики российский газ для Минска должен стоить 40-45 долларов за тысячу кубометров. «Это значит, для Белоруссии фактически цена получится с учетом логистики около 40-45 долларов. А нам говорят: "147 плати"», — добавил он.

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Ранее в четверг, 2 апреля, премьер-министр Белорусии Сергей Румас объявил, что страна намерена купить два миллиона тонн российской нефти по цене около четырех долларов за баррель. Он подчеркнул, что «жесткая и последовательная установка» Александра Лукашенко о «покупке российской нефти без премии в цене выдерживается правительством».

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