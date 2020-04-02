«Макдоналдс» и «Бургер Кинг» бесплатно накормят обедами российских врачей

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» предоставит бесплатные обеды работникам скорой помощи в России, о чем сообщается на сайте компании. Аналогичное заявление опубликовала сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» на своей странице во «ВКонтакте».
«Макдоналдс» пообещала всем сотрудникам, занятым в службе скорой медицинской помощи, с 1 апреля предоставить бесплатный обед из напитка объемом 0,2 литра и одного сэндвича в сети «Макавто». Экипаж должен приехать на карете скорой помощи в «Макавто» и получить пакет через окно выдачи. При этом каждая бригада может брать до трех наборов в день до 15 апреля включительно.
«Бургер Кинг» ввела обеды для российских медиков с 3 апреля до окончания эпидемии. Получить наборы можно будет в окнах автораздачи или навынос. «Хотим сказать большое спасибо тем, кто сейчас на передовой борется с COVID-19. Если у кого-то из вас есть знакомые медработники, особенно из скорой помощи, пожалуйста, передайте им, что в знак благодарности за их труд до конца карантина мы будем кормить и поить их бесплатно. Обед или чай/кофе в любом из 457 продолжающих работать ресторанов "Бургер Кинг"», — написали представители компании в сообществе.
В середине марта сообщалось, что «Макдоналдс» частично закроется из-за коронавируса.
По данным на 2 апреля, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 3548. В Москве число заразившихся достигло 2475, при этом 595 случаев были зарегистрированы в минувшие сутки. Это самое большое число среди всех российских регионов. В городе действует режим всеобщей изоляции, граждане могут выходить из дома только в случае крайней необходимости.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения