ФСБ пришла с обысками в Следственный департамент МВД по делу генералов

Сотрудники СКР и ФСБ проводят обыски в Следственном департаменте МВД по уголовному делу о коррупции, в котором фигурируют генералы полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Речь идет о реализации длительной разработки по серии коррупционных и должностных преступлений, которое управление "М" ФСБ проводило почти два года», — сказал источник, добавив, что обыски проводятся в рамках возбужденного уголовного дела по фактам создания преступных схем, в которых подозреваются высокопоставленные руководители Следственного Департамента МВД. «Речь идет о необоснованных прекращениях и возбуждениях уголовных дел в отношении некоторых предпринимателей», — добавил наш собеседник.

Следственные действия проходят в кабинетах заместителей главы Следственного департамента МВД генералов Александра Красовского и Александра Бирюкова, уточняет Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ». Из сообщения следует, что высокопоставленных полицейских могут задержать после обысков.

Официальные комментарии от МВД и СКР «Ленте.ру» пока получить не удалось.

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