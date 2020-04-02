ФСБ забрала на допрос генералов МВД по делу об афере на 10 миллионов долларов

В Москве задержаны два генерала Следственного департамента МВД по подозрению в получении взятки, их намерены допросить по обстоятельствам дела об афере на 10 миллионов долларов. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Речь идет о заместителях начальника Следственного департамента МВД Александре Краковском и Александре Бирюкове. Также задержан следователь по особо важным делам Александр Брянцев. «Формально они пока не задержаны, сотрудники ФСБ забрали их на допрос в здание Следственного комитета России», — уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах. Сотрудники МВД задержаны на 48 часов, в Следственном департаменте продолжаются обыски.

По предварительным данным, генералы получили взятку от предпринимателя Альберта Худояна, который был задержан в июне 2019 года по подозрению в мошенничестве на 10 миллионов долларов. В ноябре того же года суд освободил его из СИЗО, отправив под домашний арест. «112» отмечает, что решение об изменении бизнесмену меры пресечения принималось с участием генералов МВД.

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Ранее 2 апреля источник «Ленты.ру» сообщал, что обыски в Следственном департаменте МВД проводятся в рамках «реализации длительной разработки по серии коррупционных и должностных преступлений, которое управление "М" ФСБ проводило почти два года». По его словам, возбуждено уголовное дело по фактам создания преступных схем, в которых подозреваются высокопоставленные руководители Следственного департамента МВД. «Речь идет о необоснованных прекращениях и возбуждениях уголовных дел в отношении некоторых предпринимателей», — добавил наш собеседник.

Тверской суд Москвы 11 ноября 2019 года принял решение перевести под домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, передает РИА Новости. Адвокат Сергей Чижиков заявлял, что благодаря вмешательству бизнес-омбудсмена Бориса Титова и жалоб в различные инстанции следствие согласилось с доводами защиты и обратилось в суд с ходатайством об изменении меры пресечения Худояну.

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