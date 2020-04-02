Цены на нефть резко взлетели

Цены на нефть в четверг, 2 апреля, резко взлетели на фоне заявления президента США Дональда Трампа о возможной сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость июньского фьючерса на сырье марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ICE поднялась на 9,4 процента и по состоянию на 11:25 по московскому времени составила 27,31 доллара. Майский фьючерс на американскую нефть WTI вырос на 8 процентов и преодолел отметку в 22 доллара за баррель.

Ранее американский президент выразил уверенность в том, что Москва и Эр-Рияд в ближайшие несколько дней смогут выработать план действий по ситуации на рынке нефти. Президент России Владимир Путин 1 апреля признал, что проводит переговоры по поводу цен на нефть как с ОПЕК, так и с США, поскольку ситуация на рынке вызывает у него обеспокоенность.

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