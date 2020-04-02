Трамп понадеялся на диалог России и Саудовской Аравии по нефти

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Россия и Саудовская Аравия смогут договориться по ценам на нефть. Его слова передает РИА Новости.

Трамп понядеялся на то, что страны в ближайшие несколько дней выработают план действий. По его мнению, сложившаяся на рынке нефти ситуация очень плохая как для российской, так и для саудовской сторон. «Так что, думаю, они договорятся», — резюмировал он.

Американский лидер также напомнил, что накануне побеседовал с коллегами из России и Саудовской Аравии. Разговор с российским президентом Владимиром Путиным он назвал очень хорошим.

Ранее Путин признал, что проводит переговоры по поводу снижения цен на нефть как с ОПЕК, так и с США, поскольку ситуация в отрасли его беспокоит. До этого Трамп пообещал, что США, Россия и Саудовская Аравия будут вместе искать выход из сложившейся ситуации, чтобы вернуть нефтяные котировки на уровень, выгодный производителям.

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