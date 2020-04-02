49-летняя Клаудия Шиффер попозировала в плаще на голое тело для модного журнала

Немецкая супермодель Клаудия Шиффер снялась в откровенном наряде для британской версии модного журнала Elle. Cнимки с фотосессии появились в фан-аккаунте знаменитости в Instagram.

На одном из кадров 49-летняя Шиффер позирует в бордовом лаковом плаще Valentino на голое тело и обтягивающей юбке длины миди. При этом на ноги она надела высокие черные сапоги. На другом снимке модель запечатлена в коротком черном платье Versace с глубоким вырезом на груди.

#editorial "Claudia's Power Decade" with #ClaudiaSchiffer by #SebastianKim in #ElleUK #May2020, styling by #AureliaDonaldson. Hair and makeup by #AliPirzadeh and #KirstinPiggott. Credit images to Zorka #art8amby #art8ambygram #art8ambyeditorial Фото опубликовано @nadiasalvitti

Автором съемки выступил американский фотограф Себастьян Ким (Sebastian Kim), который снимал таких мировых знаменитостей, как Бэлла Хадид, Энн Хэтуэй, Брэд Питт, а также сотрудничал с изданиями Vogue, Numero и GQ.

В августе 2019 года Клаудия Шиффер вспомнила молодость и снялась голой для обложки журнала Vogue. На одном из снимков спермодель позирует без одежды, прикрыв грудь клатчем, а зону бикини — свисающими туфлями салатового цвета.

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