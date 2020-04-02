49-летняя Клаудия Шиффер попозировала в плаще на голое тело для модного журнала

Немецкая супермодель Клаудия Шиффер снялась в откровенном наряде для британской версии модного журнала Elle. Cнимки с фотосессии появились в фан-аккаунте знаменитости в Instagram.
На одном из кадров 49-летняя Шиффер позирует в бордовом лаковом плаще Valentino на голое тело и обтягивающей юбке длины миди. При этом на ноги она надела высокие черные сапоги. На другом снимке модель запечатлена в коротком черном платье Versace с глубоким вырезом на груди.
Автором съемки выступил американский фотограф Себастьян Ким (Sebastian Kim), который снимал таких мировых знаменитостей, как Бэлла Хадид, Энн Хэтуэй, Брэд Питт, а также сотрудничал с изданиями Vogue, Numero и GQ.
В августе 2019 года Клаудия Шиффер вспомнила молодость и снялась голой для обложки журнала Vogue. На одном из снимков спермодель позирует без одежды, прикрыв грудь клатчем, а зону бикини — свисающими туфлями салатового цвета.