Домашний пес погнался за крысой и потерялся в канализационной трубе

В Англии работники коммунальной службы спасли застрявшего в канализации домашнего пса. Об этом сообщает портал UPI.

Инцидент произошел недалеко от парка Флоренс в английском городе Оксфорд. Пес породы бедлингтон-терьер по кличке Олив погнался за крысой и потерялся в канализационной трубе. Почти сутки хозяева пытались вызволить питомца наружу, после чего обратились в коммунальную службу Thames Water.

На помощь пришли инженеры Джеймс Льюис и Джек Гейл. Один из них попытался пролезть по трубе, однако проход оказался слишком узким. Тогда Льюис и Гейл начали поднимать в районе парка Флоренс многочисленные крышки люков, пока не нашли участок канализации, где находилась Олив.

В конечном счете собаку благополучно достали и вернули владельцам. «Когда мы ее высвободили, она прыгала от счастья. Это сделало наш день, — отметил Льюис. — Ее хозяйка расплакалась, она была так благодарна. Она призналась, что не спала всю ночь».

В феврале сообщалось, что в американском округе Франклин, штат Вирджиния, спасательная бригада достала из закопанной под землей машины домашнего пса. Собака по кличке Генри погналась за кроликом, полезла в нору и не смогла выбраться наружу.

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