Пес погнался за кроликом и застрял под землей в закопанной машине

В американском округе Франклин, штат Вирджиния, спасательная бригада достала из закопанной машины домашнего пса. Об этом сообщается в официальной группе организации Franklin County Animal Control and Shelter на Facebook.

«Счастливый финал для милого старичка Генри. Он поступил как любой любопытный бигль при виде убегающего кролика… Он погнался за ним и залез в нору. Пес попал в заброшенный закопанный автомобиль и застрял», — рассказали спасатели. Вскоре хозяева хватились Генри, которого выпустили погулять во дворе дома. Они обошли участок и услышали лай из-под земли. Семья позвонила в службу контроля за животными.

Спасатели прибыли на место и вытащили бигля наружу. «Мы рады сообщить, что с Генри все в порядке! Во время спасательной операции ему не было больно. Он лишь слегка замерз, утомился и хотел пить. Семья отнесла питомца к его любимому месту у камина», — пояснили представители центра.

В ноябре прошлого года в английском городе Бакхерст Хилл, графство Эссекс, джек-рассел-терьер по кличке Митси (Mitzi) забрался в лисью нору и три дня провел под землей. Его обнаружила местная жительница во время выгула собак.

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