Собака забралась в лисью нору и днями блуждала под землей

Alan Whitton / Facebook

В английском городе Бакхерст Хилл, графство Эссекс, джек-рассел-терьер по кличке Митси (Mitzi) забрался в лисью нору и три дня провел под землей. Видео спасения собаки опубликовало издание Daily Mail.

20 ноября 49-летний Алан Уиттон (Alan Whitton) вывел Митси на прогулку в лес. Там питомец встретил пса породы бассет-хаунд, испугался его, убежал и исчез. Остаток дня мужчина безуспешно искал джек-рассела. На следующий день он вновь принялся прочесывать окрестности, а также расклеил по району объявления о его пропаже.

Спустя три дня Уиттону позвонила женщина, выгуливающая собак, которая жила неподалеку от леса. Она предупредила, что ее пес что-то унюхал в лисьей норе, и предложила приехать. Британец привез с собой несколько пищащих игрушек Митси, нажал на них возле норы и услышал слабое скуление.

Уиттон через два часа вызволил Митси наружу. На кадрах, снятых местными жителями, мужчина плачет и прижимает к груди своего питомца. Он рассказал, что завел джек-рассела год назад после того, как его пес по кличке Тинкер (Tinker) умер от рака.

После инцидента Митси отвезли в ветеринарную клинику, где с него сняли несколько клещей. Уиттон планирует купить для питомца ошейник с GPS-трекером.

В марте сообщалось, что в английской деревне Хоэрт, графство Уэст-Йоркшир, пропавшую собаку отыскали после ее многодневного отсутствия в глубокой кроличьей норе. Такса по кличке Ральф потерялась, когда гуляла возле дома.

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