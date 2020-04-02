Дочка «Росатом» начала стерилизацию медицинских масок

Компания «Стерион», входящая в госкорпорацию «Росатом», заключила контракт с компанией «Дельрус» на стерилизацию более 58 миллионов медицинских масок. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

В сообщении отмечается, что на оборудовании «Стерион» уже обработана первая партия продукции в количестве 92 тысячи масок. При этом предприятие экстренно переведено c двухсменного на трехсменный (круглосуточный) режим работы, что позволит обрабатывать до 10 миллионов масок в неделю.

По словам генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева, стерилизация с использованием радиационных технологий обеспечивает гарантированную безопасность обработанных медицинских изделий, что особенно важно в условиях пандемии.

В свою очередь генеральный директор интегратора госкорпорации «Росатом» в области радиационных технологий в медицине и промышленности — компании «Русатом Хэлскеа» — Александр Шибанов отметил, что в ближайшие дни к работе по стерилизации подключится также компания «НИФХИ имени Л.Я. Карпова», находящаяся под управлением «Русатом Хэлскеа», на базе которого планируется стерилизовать до 3 миллионов масок в неделю. «Также к работе уже привлечены и другие предприятия, занимающиеся стерилизацией медицинских изделий», — добавил он.

Компания «Дельрус» осуществляет поставки стерильных масок в российские медицинские учреждения. Необходимость в стерилизации масок до их использования обусловлена тем, что внутренние поверхности маски контактируют со слизистыми оболочками человека.

Компания «Стерион» — оператор специализированного центра санитарной обработки — была создана госкорпорацией «Росатом» совместно с частным инвестором в феврале 2016 года. Компания входит в контур управления «Русатом Хэлскеа».

