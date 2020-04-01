«Росатом» заявил о готовности приступить к 3D-печати клапанов для аппаратов ИВЛ

Компания «Русатом — Аддитивные Технологии» («РусАТ», входит в Топливную компанию «Росатома» «ТВЭЛ») изготовила опытные образцы и готово начать 3D-печать клапанов Вентури, применяемых в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом говорится в сообщении «Росатома». Спрос на эти компоненты многократно возрос из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Производственные мощности компании «РусАТ» позволяют изготавливать еженедельно около 300 клапанов. При их производстве используется биосовместимый полимер, изделие не требует дополнительной обработки.

«Предприятия российской атомной отрасли мобилизуют свои возможности для борьбы с пандемией коронавируса. Все компании "Росатома", специализирующиеся на медицинской тематике и оборудовании, ищут производственные и интеллектуальные возможности для быстрой переориентации на выпуск оборудования и расходных материалов, которые необходимы медикам для борьбы с коронавирусом. Мы направили информацию о возможностях производства клапанов Вентури в Минздрав России, МЧС России, Минобороны России и Роспотребнадзор. При необходимости производство клапанов может быть начато в ближайшее время», — отметил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Клапаны Вентури применяются совместно с аэрозольными масками для дозированной оксигенотерапии и обеспечивают пониженные концентрации подаваемого кислорода. Они рассчитаны на использование в течение нескольких часов и требуют замены, то есть по сути являются расходными материалами. Многие страны столкнулись с их дефицитом, который, в отдельных случаях, помогла решить 3D-печать изделий.

«Наша компания, как отраслевой интегратор "Росатома" в области аддитивных технологий, изучила возможность печати клапанов для аппаратов ИВЛ, изготовила опытные образцы и готова начать их производство для поставки в медицинские учреждения. Помимо клапанов, с помощью 3D-печати также могут производиться дыхательные маски, респираторы и другие медицинские изделия», — заявил генеральный директор компании «РусАТ» Михаил Турундаев.

