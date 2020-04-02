Российским банкам предсказали огромные потери

Международное рейтинговое агентство S&P в своем отчете о перспективах банковского сектора (есть в распоряжении «Ленты.ру») предсказало российским банкам огромные финансовые потери по итогам 2020 года.
В своих расчетах авторы опираются на предположение о том, что спад российской экономики по итогам 2020 года составит 0,8 процента, а пандемия коронавируса и значительное падение цен на нефть негативно повлияют на качество выдаваемых банками кредитов. В результате доля проблемных кредитов в совокупном портфеле может вырасти до 15 процентов по сравнению с восемью процентами в конце прошлого года.
Из-за этих факторов общая прибыль российских банков может снизиться как минимум вдвое по сравнению с 2019 годам. При этом кредитные организации в целом могут справиться с проблемами благодаря накопленным запасам капитала и ликвидности, возможной поддержке со стороны государства и послаблениям со стороны регулятора — Центробанка, отмечают авторы.
По итогам прошлого года российские банки показали рекордную чистую прибыль, которая достигла 1,7 триллиона. При этом 400 миллиардов из них оказались фиктивными. Показать их в отчетности удалось за счет внедрения в России международного стандарта МСФО 9.
Он подразумевает более строгую классификацию банковских активов, что ведет к необходимости списывать отдельные кредиты за счет капитала и создавать дополнительные резервы под возможные потери. Многие банки отразили полученные убытки в отчетности предыдущих лет, из-за чего прошлые показатели снизились, а прибыль по итогам 2019 года выросла за счет эффекта «низкой базы».
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения