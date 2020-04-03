Мужчина прикинулся мертвым в попытке вернуться в родной город во время карантина

Житель города Пунч в индийском Кашмире инсценировал собственную смерть, чтобы добраться до дома в условиях введенного из-за угрозы распространения коронавируса карантина. Об этом сообщает сайт The New Arab.
70-летний Хаким Дин (Hakim Din) лечился от незначительной травмы головы в больнице города Джамму, Кашмир. В среду, 1 апреля, в стране был введен режим строгой изоляции в связи с угрозой распространения коронавируса. Водитель скорой помощи предложил мужчине прикинуться мертвым, чтобы проехать через установленные на дорогах кордоны к родному городу, который находится в удаленном районе, вблизи границы с Пакистаном.
Дин и еще трое мужчин проехали в карете скорой помощи более 160 километров и благополучно миновали несколько кордонов, используя поддельные свидетельства о смерти из больницы. На последнем блокпосте их остановила полиция.
Сотрудник правоохранительных органов сразу предположил, что лежащий под покрывалом в автомобиле мужчина может быть живым. Нарушителей арестовали и раздельно поместили на карантин. Руководитель полиции региона Рамеш Анграл (Ramesh Angral) сообщил, что их оштрафовали за обман и неповиновение введенным правительством запретам.
Ранее сообщалось, что власти Сингапура аннулировали паспорт местного жителя, который нарушил карантин. Мужчина получил уведомление об обязательном карантине на две недели в рамках мер по борьбе с коронавирусом, но проигнорировал его и отправился в Индонезию.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения