Зараженный коронавирусом оставил трогательное послание врачам на окне палаты

Пациент отделения для больных коронавирусной инфекцией больницы в американском городе Кливленд, штат Огайо, оставил трогательное послание врачам на стекле окна своей палаты. Об этом сообщает издание The Mirror.

38-летний Ник Браун (Nic Brown) начал испытывать похожие на грипп симптомы. Когда его здоровье ухудшилось, мужчину госпитализировали и поместили в отделение интенсивной терапии, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

У Брауна диагностировали COVID-19. Мужчина был в критическом состоянии, в какой-то момент врачам пришлось сообщить его жене о возможном летальном исходе.

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Каждый день врачи и медсестры писали для Брауна послания на стекле возле входа в его палату. Постепенно он начал выздоравливать. Когда пришло время выписываться из больницы, Браун при помощи одной из медсестер написал врачам ответное послание на стекле. «Это окно было самым важным окном в моей жизни. Много дней я наблюдал за вашей тяжелой работой, которую вы делали, чтобы поддерживать мою жизнь и жизни других. Я не мог поблагодарить вас за время, которое вы уделили мне. Я хочу, чтобы вы знали: я думаю, что вы лучше всех».

«Сегодня я покидаю отделение интенсивной терапии другим человеком, надеюсь, эти изменения к лучшему, не только из-за того, что вылечили меня, но потому что теперь я знаю, что существуют столь чудесные люди, посвятившие себя заботе о других», — подчеркнул пациент.

Ранее сообщалось, что врачу из Англии пришлось расстаться с детьми ради работы по борьбе с коронавирусом. Ей пришлось отправить дочь к бабушке, а сына — к бывшему партнеру.

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Как спастись от коронавируса? Старайтесь не выходить из дома без необходимости Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения. Соблюдайте дистанцию в общественных местах Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура. Регулярно мойте руки Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его. По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм. Соблюдайте правила респираторной гигиены При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус. Полезные сайты и телефоны: — сайт

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе

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— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.— сайт стопкоронавирус.рф — информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь — ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь — подробный раздел на сайте Минздрава здесь — телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.



