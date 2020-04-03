Зараженный коронавирусом оставил трогательное послание врачам на окне палаты

Пациент отделения для больных коронавирусной инфекцией больницы в американском городе Кливленд, штат Огайо, оставил трогательное послание врачам на стекле окна своей палаты. Об этом сообщает издание The Mirror.
38-летний Ник Браун (Nic Brown) начал испытывать похожие на грипп симптомы. Когда его здоровье ухудшилось, мужчину госпитализировали и поместили в отделение интенсивной терапии, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
У Брауна диагностировали COVID-19. Мужчина был в критическом состоянии, в какой-то момент врачам пришлось сообщить его жене о возможном летальном исходе.
Каждый день врачи и медсестры писали для Брауна послания на стекле возле входа в его палату. Постепенно он начал выздоравливать. Когда пришло время выписываться из больницы, Браун при помощи одной из медсестер написал врачам ответное послание на стекле. «Это окно было самым важным окном в моей жизни. Много дней я наблюдал за вашей тяжелой работой, которую вы делали, чтобы поддерживать мою жизнь и жизни других. Я не мог поблагодарить вас за время, которое вы уделили мне. Я хочу, чтобы вы знали: я думаю, что вы лучше всех».
«Сегодня я покидаю отделение интенсивной терапии другим человеком, надеюсь, эти изменения к лучшему, не только из-за того, что вылечили меня, но потому что теперь я знаю, что существуют столь чудесные люди, посвятившие себя заботе о других», — подчеркнул пациент.
Ранее сообщалось, что врачу из Англии пришлось расстаться с детьми ради работы по борьбе с коронавирусом. Ей пришлось отправить дочь к бабушке, а сына — к бывшему партнеру.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения