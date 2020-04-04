Священнослужитель раскритиковал патриарха Кирилла за объезд Москвы с иконой

Протодиакон Андрей Кураев раскритиковал патриарха Кирилла за объезд Москвы со считающейся чудотворной иконой «Умиление». Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

По мнению Кураева, если из традиций уходит изначальный буквализм, они становятся смешными. По его словам, одно дело, когда человек пешком «обходит град размером с Московский Кремль, это некий труд», а объезды в шикарном лимузине — это не подвиг.

«Для людей, которые относятся к этому всерьез, это просто пропаганда какого-то отношения к христианской вере и христианским святыням, а для людей, которые не воспринимают всерьез, это повод для шуток», — заявил он.

Патриарх объехал Москву на автомобиле 3 апреля, он молился об избавлении от «морового поветрия». После объезда он провел праздничную службу перед иконой «Умиление» в Елоховском соборе. В тот же день в центре Москвы прошел крестный ход против коронавируса — священнослужители прошли по улице с кадилами и иконами.

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