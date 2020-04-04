В российском городе умер еще один пациент с коронавирусом

В Саратове умер второй пациент с диагностированным коронавирусом. Об этом сообщила министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина, передает региональный оперативный штаб в своем Telegram-канале.
По словам Мазиной, умершему пациенту было 76 лет, он поступил в больницу с повторным инфарктом миокарда и был в тяжелом состоянии. В процессе лечения выяснилось, что он лежал перед этим в другой больнице, где контактировал с зараженным коронавирусом. Кроме того, долгое время у него была сердечно-сосудистая патология и сопутствующие заболевания.
Министр отметила, что у умершего не было признаков заражения — его установили лабораторно. В больницах, где лежал пациент, приняли меры для предотвращения распространения инфекции.
Первый в Саратове пациент с коронавирусом умер 3 апреля, передает РИА Новости. Как рассказал первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов, у пациента было онкологическое заболевание, сердечно-сосудистые заболевания и тяжелые осложнения, из-за чего он нуждался в паллиативной помощи. Шувалов добавил, что у пациента не было признаков респираторного заболевания.
Ранее 4 апреля стало известно, что на данный момент в России зарегистрирован 4731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека. Больше всего заразившихся — в Москве, 3357 человек. 260 случаев заражения зарегистрировано в Московской области, 171 случай — в Санкт-Петербурге, 59 — в Республике Коми, 47 — в Ленинградской области.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения