Жители закрытого российского города заразились коронавирусом

У троих жителей закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) город Заречный в Пензенской области предварительно выявили коронавирус. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает РИА Новости.
О первых двух жителях города, чьи тесты на коронавирус дали положительный результат, стало известно 3 апреля. Спустя два дня к ним добавился третий пациент. Диагноз пока лабораторно не подтвержден. Для этого анализы направили в Москву.
Уточняется, что лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в ЗАТО пока нет. В домашней самоизоляции находятся 147 человек, приехавшие из-за границы, а также контактировавшие с ними. Еще 93 человека сняты с медицинского наблюдения по завершении срока самоизоляции.
Всего в регионе лабораторно подтверждены 27 случаев коронавируса, один из пациентов скончался от хронического заболевания. В области с 16 марта до 30 апреля действует режим обязательной самоизоляции для всех граждан, жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор.
В России зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом. При этом 43 пациента умерли, а 333 — вылечились. В мире объявлена пандемия коронавируса. Общее число инфицированных превысило 1,1 миллиона человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения