Глава Подмосковья высказался о введении пропускного режима

Вводить в Московской области пропускной режим из-за распространения коронавирусной инфекции пока не требуется, заявил глава региона Андрей Воробьев. Он рассчитывает, что прибегать к этим мерам вообще не придется, сообщает «Интерфакс» в воскресенье, 5 апреля.

Губернатор области заверил, что, если пропускной режим все же придется ввести, все жизнеобеспечивающие организации получат пропуски в первую очередь.

3 апреля сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин объяснил отказ от введения пропускного режима в столице тем, что на текущей неделе горожане «ведут себя корректно». По его словам, планы по введению такого режима в городе действительно были, но власти от них отказались, потому что жители Москвы выполняют рекомендации властей. Намерения ввести пропускной режим объяснили тем, что «в прошлые выходные огромное количество людей решило расслабиться, но ситуация изменилась».

В России зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом. При этом 43 пациента умерли, а 333 — вылечились. В мире объявлена пандемия коронавируса. Общее число инфицированных превысило 1,1 миллиона человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!