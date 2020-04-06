Чемпионка мира по борьбе рассказала о надругательстве со стороны легенды спорта

Четырехкратная чемпионка по бразильскому джиу-джитсу Клаудиа До Валь рассказала о надругательстве со стороны одной из легенд этого вида борьбы Рикардо Де Ла Ривы. Об этом сообщает портал FloGrappling.

31-летняя бразильянка вспомнила о том, как Де Ла Рива, будучи ее наставником, приехал к ней домой и попросил сделать ему массаж. «Тогда я подумала, что я выполню просьбу и он уйдет. Но потом он сказал, что пришла его очередь. Я почувствовала, что словно внутри меня что-то умирает. Когда он стал трогать меня, я не смогла сказать "нет", не смогла остановить его. Я будто погибала. Я ненавижу его. Несмотря на то что я ничего не сказала, язык моего тела говорил "нет". Я была статуей», — вспоминает До Валь.

55-летний Де Ла Рива назвал обвинение До Валь ложным. «Ее заявления идут вразрез с тем духом товарищества, которым так гордятся наши школы. Ее слова демонстрируют неблагодарность за всю ту работу, поддержку и тренерскую помощь, которые мы оказывали все эти годы», — написал мастер. До Валь являлась атлетом команды Де Ла Ривы на протяжение десяти лет.

Де Ла Рива считается одной из легенд спорта. Он является учеником сына одного из основателей бразильского джиу-джитсу Карлсона Грейси. Одна из позиций в борьбе с использованием ног носит имя Де Ла Ривы.

До Валь четырежды становилась чемпионкой мира по версии Международной федерации бразильского джиу-джитсу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



