Вдова бойца MMA выжила в четырехчасовом избиении благодаря навыкам борьбы

Элаин Капарроз, вдова бразильского бойца смешанного стиля (MMA) Райана Грейси, пережила нападение в собственной квартире со стороны мужчины, с которым она познакомилась по сети. Об этом сообщает Daily Star.

Пережившая избиение женщина поступила в больницу со множественными травмами — переломом носа и повреждениями глазницы. Врачам потребовалось наложить 40 швов. Напавший на нее Винисиус Серра уже задержан полицией.

55-летняя Капарроз на протяжении восьми месяцев общалась с 27-летним Серрой по интернету. Во время их встречи у молодого человека произошла вспышка агрессии. Он принялся избивать женщину и пытался ее задушить. Тем не менее, Капарроз удалось сдержать нападавшего, используя навыки борьбы — бразильского джиу-джитсу. Нападение длилось около четырех часов. Нападавший также практиковал это боевое искусство.

Капарроз была замужем за Грейси — внуком Карлуша Грейси,одного из основателей бразильского джиу-джитсу. Их общий сын Хэйрон — действующий борец.

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