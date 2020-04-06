Женатый российский мэр пощупал помощницу во время видеосвязи с губернатором

Видео: sakhalin.info

Женатый мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко во время видеосвязи с сахалинским губернатором поприставал к своей заместительнице Елизавете Андреевой и пощупал ее за ногу. Фрагмент трансляции опубликовал «Сахалин.Инфо».

На кадрах видно, как чиновник сидит рядом с помощницей и начинает трогать ее под столом. Девушка с улыбкой одергивает мэра, и на мгновенье берет его под руку. Через некоторое время тот снова прикасается к ее ноге. Девушка делает вид, что ничего не происходит, и берет в руки смартфон. Так они просидели около минуты.

Онлайн-совещание с главой региона прошло 27 марта и длилось 2,5 часа.

Оба героя видео имеют супругов и детей.

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