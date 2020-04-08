Пощупавший помощницу во время видеосвязи российский мэр объяснился

Мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко, которого уличили в приставании к помощнице во время видеосвязи с сахалинским губернатором, объяснил свое поведение и принес извинения. Его слова приводятся в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».

По словам Власенко, у него нет романа с его помощницей Елизаветой Андреевой, поскольку он женат. Вместе с тем он не стал отрицать, что пощупал девушку под столом во время видеоконференции, и выразил готовность уйти в отставку после скандала.

Ранее в сети был опубликован фрагмент трансляции, на котором видно, как российский чиновник сидит рядом с помощницей и начинает трогать ее под столом. Девушка с улыбкой одергивает мэра, и на мгновение берет его под руку. Через некоторое время тот снова прикасается к ее ноге. Девушка делает вид, что ничего не происходит, и берет в руки смартфон. Так они просидели около минуты.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!