Россиянин с коронавирусом умер в Таиланде

Гражданин России, заразившийся коронавирусом, умер в Таиланде. Об этом вечером 5 апреля РИА Новости сообщил заведующий консульским отделом российского посольства в стране Владимир Пронин.
По его словам, скончался 48-летний мужчина, который долгое время проживал в Таиланде с семьей. Он поступил в одну из больниц Паттайи с симптомами ОРВИ, а текст выявил у него коронавирус. Россиянина поместили в отделение интенсивной терапии, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, но в итоге умер. Его жена сейчас в той же больнице на карантине, добавил Пронин.
5 апреля стало известно, что в Таиланде у семерых россиян обнаружили коронавирус. Случаи инфицирования были выявлены в двух туристических провинциях — Чонбури (Паттайя) и Пхукет.
Ранее сообщалось, что на Кубе умер россиянин, зараженный коронавирусом. 45-летний житель Санкт-Петербурга прилетел на отдых с девушкой и попал в больницу с симптомами инфекции, местные врачи не смогли спасти ему жизнь.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, в Таиланде зарегистрировано 2169 случаев заражения коронавирусом, умерли 23 человека, 793 пациента выздоровели. Всего в мире число инфицированных превысило 1,27 миллиона человек, за весь период пандемии скончались 69,4 тысячи.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения