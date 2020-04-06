Россиянин с коронавирусом умер в Таиланде

Гражданин России, заразившийся коронавирусом, умер в Таиланде. Об этом вечером 5 апреля РИА Новости сообщил заведующий консульским отделом российского посольства в стране Владимир Пронин.

По его словам, скончался 48-летний мужчина, который долгое время проживал в Таиланде с семьей. Он поступил в одну из больниц Паттайи с симптомами ОРВИ, а текст выявил у него коронавирус. Россиянина поместили в отделение интенсивной терапии, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, но в итоге умер. Его жена сейчас в той же больнице на карантине, добавил Пронин.

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5 апреля стало известно, что в Таиланде у семерых россиян обнаружили коронавирус. Случаи инфицирования были выявлены в двух туристических провинциях — Чонбури (Паттайя) и Пхукет.

Ранее сообщалось, что на Кубе умер россиянин, зараженный коронавирусом. 45-летний житель Санкт-Петербурга прилетел на отдых с девушкой и попал в больницу с симптомами инфекции, местные врачи не смогли спасти ему жизнь.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в Таиланде зарегистрировано 2169 случаев заражения коронавирусом, умерли 23 человека, 793 пациента выздоровели. Всего в мире число инфицированных превысило 1,27 миллиона человек, за весь период пандемии скончались 69,4 тысячи.

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