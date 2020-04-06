В США начались испытания вакцины от коронавируса на животных

Министерство обороны США начало испытания вакцины от коронавируса. Об этом сообщил главный врач объединенного комитета начальников штабов США бригадный генерал Пол Фридрихс, передает РИА Новости.
Однако, по словам Фридрихса, нельзя сказать, что вакцина скоро будет готова. «Процесс займет не недели, а месяцы», — заявил он.
Представитель Пентагона также отметил, что тестирование проходят сразу несколько вариантов вакцины, которые пока «безопасно испытываются на животных». Затем, если будет установлена безопасность вакцины, тестирования начнут проводить на небольшой группе людей.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала дату начала испытаний российской вакцины от коронавируса. Эта работа начнется 29 июня 2020 года, в которой примут участие 60 добровольцев. Голикова также сообщила, что в новосибирском центре Вектор разработана система по выявлению антител в сыворотке крови у тех, кто переболел коронавирусом.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения