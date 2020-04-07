«Вечно молодая» 50-летняя балерина раскрыла секрет своей привлекательности

«Вечно молодая» 50-летняя жительница английского графства Дорсет раскрыла секрет своей неувядающей красоты. Ее слова приводит издание Daily Mail.

Бывшая балерина Бринда Коллинз (Brinde Collins) утверждает, что у нее нет цели выглядеть моложе своих лет. «Поэтому я не вкалывала ботокс или другие препараты, а также не делала пластические операции», — пояснила она. Чтобы сохранить ухоженный и свежий вид, она четыре раза в неделю пользуется ночными патчами для лица.

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Коллинз подчеркнула важность качественной уходовой косметики. По ее мнению, дорогие средства премиального класса можно заменить более дешевыми аналогами, которые не уступают в качестве.

Еще одним секретом своей привлекательности Коллинз назвала тренировки. «После того, как в 44 года я ушла из балета, мне было сложно подобрать для себя подходящий вид спорта», — призналась она. В итоге британка наткнулась на фитнес-программу Дебби Зиберс (Debbie Siebers) и начала тренироваться шесть раз в неделю по ее видеоурокам.

Коллинз отметила, что необходимо регулярно сбрасывать стресс. «Я стараюсь каждый день заниматься творчеством. Для меня это лучший способ снять напряжение. Последнее время мне нравится обновлять старую мебель. Этому я учусь по урокам на YouTube. А еще, с тех пор как я открыла свою дизайн-студию, я занялась фотосъемкой», — рассказала она.

Ранее выглядящий в 56 лет на 30 лет житель английского города Ковентри Энди Уилкинсон (Andy Wilkinson) раскрыл секрет «вечной» молодости. Своей моложавой внешностью он обязан регулярным физическим нагрузкам, хорошим генам, правильному питанию и здоровому сну. Кроме того, залогом долголетия он посчитал отсутствие стресса.

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