Обнаружены признаки будущей космической катастрофы

Астрономы обнаружили необычную двойную систему из белых карликов J2322+0509. Звезды очень близко расположены друг к другу, что является признаком относительно скорой по космическим меркам катастрофы. Об этом сообщает издание Science Alert.

Орбитальный период объектов составляет всего 20 минут 1 секунду. Однако в отличие от всех других подобных систем между близко расположенными звездами не наблюдается потока материи. Согласно теории, такие близко расположенные небесные тела должны быть источником гравитационных волн. По расчетам, из-за потери энергии через 6-7 миллионов лет белые карлики столкнутся с образованием одного массивного белого карлика.

Ученые считают, что хотя пока еще нельзя подтвердить, что гравитационные волны, создаваемые этой двойной системой, могут наблюдаться, космическая обсерватория, названная LISA (лазерная интерферометрическая космическая антенна), запланированная к запуску в 2034 году, будет обладать возможностью их зафиксировать.

Гравитационные волны были впервые зарегистрированы 14 сентября 2015 года на двух детекторах-близнецах лазерной интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории LIGO, расположенных в Ливингстоне (штат Луизиана) и Хэнфорде (штат Вашингтон) в США.

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