Мужчина сходил на первое свидание и пожаловался на симптомы коронавируса

Пара из американского города Нью-Йорка отправилась на первое свидание, несмотря на предписание сидеть дома из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа. Как сообщает издание Daily Star, после встречи оба начали жаловаться на симптомы пневмонии COVID-19.
7 марта 23-летний Ник Кроуфорд (Nick Crawford) пошел на свидание с новой знакомой, которую нашел через приложение в интернете. Пара посетила несколько баров в Бруклине и хорошо провела время. Во время прогулки они встретились с приятелем, который, как оказалось позже, был носителем коронавирусной инфекции.
Спустя несколько дней у влюбленных появились симптомы заражения коронавирусом, тем не менее они продолжили встречаться.
«В тот момент коронавирус еще не был настоящей угрозой и не казался реальным», — рассказал Кроуфорд. Он посетил клинику неотложной помощи, но не прошел диагностику из-за нехватки тестов на коронавирус. Его подруга сделала анализ и ждет результатов.
«Полагаю, мы заразились в одном из баров, куда ходили на первом свидании. Я не виню ее. Мы хорошо провели время. С тех пор мы много времени проводим вместе и вместе сидим на карантине», — рассказал Кроуфорд.
Ранее сообщалось, что жительница Нью-Йорка из-за коронавируса переехала к своему новому знакомому всего через пять дней после первого свидания. Она рассказала новому другу о своих опасениях из-за пандемии коронавируса, и он пригласил ее переехать к нему.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения