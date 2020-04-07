Элитная недвижимость в Москве оказалась не нужна — число сделок с ней за первые три месяца 2020 года упало на 40 процентов. Об этом говорится в материале консалтинговой компании Knight Frank, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Причиной такого обвала эксперты называют эпидемию коронавируса. Из-за режима самоизоляции невозможно показывать объекты потенциальным покупателям, что особенно важно при покупке дорогих лотов. Как сообщают в компании, на первичном рынке высокобюджетного жилья количество сделок сократилось на 10 процентов, а в элит-классе — на 40 процентов, что связывают с высоким спросом в сегменте в прошлом году. В премиум-классе спрос вырос на 10 процентов.

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Средний размер высокобюджетной сделки за год увеличился на 22 процента и достиг 168 миллионов рублей. Положительную динамику также отмечают в элит-классе (плюс 8 процентов, 1,3 миллиона рублей за квадратный метр) и премиум-классе (плюс 4 процента, 632 тысячи рублей за «квадрат»).

В связи с тем, что на рынок в последнее время не поступали новые объекты, общее количество квартир и апартаментов в сегменте сократилось на 4 процента, составив около 2,5 тысячи лотов суммарной площадью 310 тысяч квадратных метров.

Представитель компании заявил, что в Knight Frank фиксируют рекордное количество заявок — покупатели свободное время на карантине посвятили поиску дорогого жилья. При этом запросы распределяются равномерно на первичный и вторичный рынки. Часть спроса — это загородная недвижимость.

«На протяжении одного-двух месяцев будет формироваться большой отложенный спрос, реализация которого может произойти во третьем квартале 2020 года в случае отмены карантина», — сказали в компании.

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