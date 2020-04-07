Перенесшая коронавирус женщина рассказала о смертях других пациентов в больнице

Жительница английского города Болтон, графство Большой Манчестер, заразилась коронавирусом и попала в больницу, где стала свидетельницей смертей других пациентов с аналогичным диагнозом. Об этом сообщает издание The Mirror.

Хелен Дакер (Helen Ducker) провела более недели в больнице. Врачи опасались за ее жизнь, но пациентке удалось победить болезнь. «Путь к выздоровлению будет длинным, и я два месяца не смогу принимать иммунодепрессанты от болезни Крона и ревматоидного артрита, которыми я страдаю. Поэтому есть опасения, что эти заболевания могут обостриться», — отметила пациентка.

Дакер призналась, что пребывание в больнице стало для нее психологически травмирующим. В частности, британка видела, как умерла ее соседка по палате. «Она занимала койку напротив меня. Посетители не допускаются в палату, поэтому родные не могли быть рядом с ней. Медсестры были очень расстроены из-за этой ужасной ситуации. До этого я никогда не видела, как кто-то умирает», — сказала женщина.

Она подчеркнула, что больница переполнена, и ей не хватает ресурсов. Сотрудники медицинского учреждения делают все, чтобы помочь людям, несмотря на то, что рискуют своими жизнями и здоровьем своих родных.

Ранее сообщалось, что в британском городе Ньюпорт, Уэльс, доктор, тяжело перенесший коронавирусную инфекцию, вернулся в отделение интенсивной терапии лечить умирающих от пневмонии COVID-19 пациентов. Медики радостно встретили выздоровевшего коллегу и воскликнули на камеру: «С возвращением!»

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!