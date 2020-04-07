Стало известно о жизни московских бездомных в условиях режима изоляции

Московские бездомные оказались самой уязвимой категорией населения города из-за распространения коронавируса. Им стало сложно искать ночлег и еду, получать поддержку от благотворительных организаций. Некоторые пытаются уехать в другие населенные пункты, где выживать должно быть легче. Об изменениях в их жизни стало известно из статьи Daily Storm.

По неофициальным данным, на улицах столицы проживает до 80 тысяч людей без определенного места жительства. В указе правительства Москвы не было сказано, что с ними делать. Государственная социальная программа не способна обеспечить их всем необходимым в сложившихся условиях, плюс из-за введения режима всеобщей самоизоляции закрылось большинство ночлежек и пунктов кормежки. «Все основные центры либо закрыты на карантин, либо принимают в изоляторы», — указала координатор сети организаций «Если дома нет» Надежда Клюева.

Продолжают работу единичные точки, например, церковный социальный центр «Ангар спасения» на Николоямской улице. «Каток тотальной самоизоляции не затронул это место только потому, что здесь не дают ночлег бездомным», — отмечает издание.

В «Ангаре», где остались работать всего шестеро сотрудников, можно получить чай и пюре «Роллтон», новые вещи и помощь в восстановлении документов. Внутрь под брезентовую крышу пускают не больше 30 человек одновременно, при этом с началом эпидемии число посетителей увеличилось в несколько раз — до 300 человек в сутки по сравнению с 60 раньше. Проявившие инициативу бездомные получают маски и перчатки, но средств защиты на всех не хватает.

Работники мобильной ночлежки от «Социального патруля» на площади трех вокзалов измеряют бездомным температуру. Собеседник журналистов по имени Альберт, который живет на улице уже девять лет, сообщил, что ему приставили ко лбу аппарат, который показал 37,3. «Сказали, что вируса у меня нет, и пустили поспать в автобус, там хотя бы тепло», — добавил он. Если у человека обнаруживается высокая температура, ему вызывают скорую.

По словам другого жителя улиц, Валеры, многие бездомные пробуют уехать из Москвы. «Знаю мужика, который на попутках поехал в Ярославль», — сказал мужчина. Сам он переживает из-за вируса и хотел бы вернуться домой в Республику Коми, но у него нет паспорта, который необходим при покупке билета.

Валера пожаловался, что сейчас отовсюду прогоняют: с вокзала, из метро, из магазинов. Раньше кормиться получалось благодаря прихожанам и служителям в храмах, но сейчас милостыню давать некому.

Мужчина поделился с изданием своими методами профилактики заболевания. Во-первых, он ни с кем не делится своими напитками, «только если в стакан». Во-вторых, он надевает маску и перчатки, когда вечером идет по общественным местам. По его словам, он был свидетелем, как у двух человек в разное время поднималась температура до 40 градусов. Мужчина уверен, что вирус давно «гуляет» среди бездомных. Директор приюта «Теплый прием» Илья Кусков подтвердил, что в последнее время бездомные с симптомами простуды стали встречаться намного чаще, но помощь им предоставить некому.

Ранее помощник настоятеля храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке иерей Димитрий Агеев рассказал РИА Новости, что в отсутсвие прихожан стал сильно заметен наплыв людей без определенного места жительства. Их пускают помыться, погреться у батареи и попить чаю.

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