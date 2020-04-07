МВД раскрыло дело о хищении 25 миллионов рублей с банковских карт россиян

Сотрудники МВД раскрыли дело о хищении 25 миллионов рублей с банковских карт россиян, задержаны двое подозреваемых. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, подозреваемые под видом сотрудников службы безопасности банков связывались с владельцами карт и сообщали им о подозрительных операциях, предлагая перевести средства на резервный счет. Граждане соглашались и лишались своих сбережений. На похищенные средства аферисты покупали криптовалюту.

МВД предоставило оперативное видео задержания подозреваемых.

Видео: МВД МЕДИА / YouTube

На кадрах бойцы спецназа надевают наручники на одного из фигурантов, показаны предметы изъятые в ходе обыска. Подозреваемые доставлены в зал суда для избрания меры пресечения.

Следователи МВД возбудили уголовное дела о кражах. В ходе обысков у подозреваемых найдены банковские карты, денежные средства на сумму 25 миллионов рублей, огнестрельное оружие, компьютерная техника и финансовые документы. По решению суда фигуранты дела взяты под стражу.

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