Россияне отогрели и спасли беременную косулю

В Красноярске местные жители спасли беременную косулю, которая переплывала Енисей в районе поселка Удачный. Видеозапись спасения опубликовал Telegram-канал «Бал дебютанток».

По данным канала, животное совершало переправу, из-за чего сильно устало и замерзло. У косули были судороги, из-за которых она не могла убежать. Россияне растирали и грели ее около полутора часов, после чего она смогла встать на ноги и уйти в сторону леса.

В феврале работники рудника «Северный» в Заполярном встретили на улице голодного песца, который просил еду. На кадрах, снятых очевидцем, видно, что белый зверек смотрит в камеру, несколько раз встает на задние лапы и скулит. Автор видео сказал песцу, что у работников нет еды, назвал животное «хомяком-переростком» и попросил уйти.

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