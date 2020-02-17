Находящийся на грани вымирания песец пришел к россиянам просить еду

Работники рудника «Северный» в Заполярном встретили на улице голодного песца, который просил у них еду. Один из очевидцев снял это на видео, оно опубликовано в группе «ЗВ онлайн» во «ВКонтакте».

На кадрах белый зверек смотрит в камеру, несколько раз встает на задние лапы перед человеком и скулит. «Привет голодающим северянам! Нет ничего, иди давай отсюда, хомяк-переросток», — говорит оператор.

В публикации отмечается, что это был серебристо-голубой песец, который находится на грани вымирания в Мурманской области. В 2017 и 2018 годах ученые не нашли на Кольском полуострове ни одного представителя этого вида.

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