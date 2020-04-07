Командир сверхсекретного отряда ВВС США рассказал о ненадежности советских МиГов

Советские истребители МиГ-21 и МиГ-23 не отличались высокой надежностью, сообщил РИА Новости полковник Военно-воздушных сил (ВВС) США в отставке Джон Мэнкларк. Агентство отмечает, что ранее военный «возглавлял в высшей степени засекреченную часть, в которой летали на советских МиГах».

Американский летчик отметил незамысловатость электронного оборудования, радаров и систем оповещения о слежении МиГ-21. «Главной проблемой МиГ-21 было то, что при сбросе скорости требовалось долгое время, чтобы двигатель набрал обороты и дал тягу», — сказал пилот.

Еще более недоволен летчик остался МиГ-23. «Это был очень неустойчивый самолет. Быстрый, быстрее, чем все, что у нас было, но очень неустойчивый. Он очень легко выходил из-под контроля и срывался в штопор. Никому он не нравился. Ребята не хотели летать на нем», — отметил Мэнкларк.

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Летчик раскритиковал двигатели МиГ-23, которые без внешнего вмешательства летали в среднем по 20 часов. «Мне везло, если в день у меня летало четыре-пять из десяти имевшихся машин», — сказал американец.

В апреле «Российская газета» написала, что истребитель Су-37 является уникальным, поскольку «первым из российских боевых самолетов получил двигатель с управлением векторной тяги и показал, на что тот способен».

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