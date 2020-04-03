Cу-35 вооружили «длинной рукой» Су-57

Истребитель Су-35 вооружат «длинной рукой» — сверхдальнобойными ракетами «воздух-воздух» Р-37М (РВВ-БД), сообщают «Известия», ссылаясь на источники в российском оборонно-промышленном комплексе.

Газета пишет, что испытательные полеты Су-35 с Р-37М уже начались, а пробные пуски намечены на конец 2020 года. Кроме Су-35, такое же оружие получают истребители Су-57 и МиГ-31.

Дальность Р-37М составляет 200 километров. Ракета оснащена высокочувствительной активной головкой самонаведения и способна развивать, как пишет газета, «практически гиперзвуковую скорость».

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В ноябре 2019 года The Drive написало, что Су-57 получит ракету класса «воздух-воздух», основанную на Р-77 «Гадюка», которая недавно попала на снимок в ходе посещения конструкторского бюро «Вымпел» мэром Москвы Сергеем Собяниным.

В июле 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Су-35 сегодня считается одним из лучших самолетов в мире, поэтому «нет смысла форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения [Су-57]».

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