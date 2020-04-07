Россиянам раскрыли способ уберечься от коронавируса после прогулки. Об этом сообщает МЧС, передает РИА Новости.

Ведомство рекомендует гражданам по возращении домой тщательно вымыть обувь и поменять одежду. Также необходимо утилизировать индивидуальные средства защиты (медицинскую маску и перчатки), положив их в отдельный целлофановый пакет.

Затем следует вымыть руки с мылом под теплой водой в течение 20 секунд, а также промыть нос и горло, умыть лицо, уделив особое внимание глазам.

При этом МЧС напомнило россиянам, что, согласно режиму самоизоляции, покидать дом можно в случае угрозы жизни и здоровью, для получения экстренной медицинской помощи, поездок на работу, похода в магазин или аптеку. Также выйти из дома разрешается для выгула животных — при этом расстояние не должно превышать 100 метров от жилья — и выноса бытового мусора.

6 апреля в России ограничили продажу медицинских масок, перчаток и респираторов. Отныне продавать маски, респираторы и перчатки могут только компании с фармацевтической лицензией.

В России с начала эпидемии зафиксировано более 6 тысяч случаев заражения коронавирусом. Число смертей среди заразившихся коронавирусом россиян достигло по меньшей мере 54.

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