Россиянам раскрыли способ уберечься от коронавируса после прогулки. Об этом сообщает МЧС, передает РИА Новости.
Ведомство рекомендует гражданам по возращении домой тщательно вымыть обувь и поменять одежду. Также необходимо утилизировать индивидуальные средства защиты (медицинскую маску и перчатки), положив их в отдельный целлофановый пакет.
Затем следует вымыть руки с мылом под теплой водой в течение 20 секунд, а также промыть нос и горло, умыть лицо, уделив особое внимание глазам.
При этом МЧС напомнило россиянам, что, согласно режиму самоизоляции, покидать дом можно в случае угрозы жизни и здоровью, для получения экстренной медицинской помощи, поездок на работу, похода в магазин или аптеку. Также выйти из дома разрешается для выгула животных — при этом расстояние не должно превышать 100 метров от жилья — и выноса бытового мусора.
6 апреля в России ограничили продажу медицинских масок, перчаток и респираторов. Отныне продавать маски, респираторы и перчатки могут только компании с фармацевтической лицензией.
В России с начала эпидемии зафиксировано более 6 тысяч случаев заражения коронавирусом. Число смертей среди заразившихся коронавирусом россиян достигло по меньшей мере 54.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения