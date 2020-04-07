Сотрудникам предприятий в Москве запретили есть на рабочем месте

Роспотребнадзор обязал предприятия Москвы запретить сотрудникам есть на рабочем месте, а также рекомендовал использовать одноразовую посуду. Об этом сообщили в московском управлении ведомства.
В сообщении ведомства сказано, что если в организации нет столовой, то ее сотрудники должны принимать пищу только «в специально отведенной» комнате. При отсутствии такой комнаты надо выделить отдельное помещение. В нем должна быть раковина для мытья рук. Кроме того, помещение надо ежедневно убирать, используя дезинфицирующие средства.
Если в организации имеется столовая, по возможности стоит использовать одноразовую посуду, после чего обеззараживать ее и уничтожать. Многоразовую посуду необходимо обрабатывать на посудомоечных машинах в режиме, который обеспечивает дезинфекцию изделий при температуре не ниже 65 градусов в течение 90 минут. Посуду также можно мыть руками при той же температуре с использованием дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями санитарного законодательства.
Помимо этого, в Роспотребнадзоре также рекомендовали разделить коллектив, разместив сотрудников на разных этажах и в отдельных кабинетах. При входе в организацию нужно обеспечить сотрудников антисептиками, контролировать их температуру и отстранять, если у работника повышенная температура или имеются признаки инфекционного заболевания.
4 апреля сообщалось, что власти Москвы установили штрафы для предприятий, которые нарушают установленные в связи с коронавирусом ограничения. Наказание также последует за нарушение запретов на проведение различных мероприятий, посещение развлекательных заведений и образовательных организаций, а также работу общепита, объектов розничной торговли и салонов красоты.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения