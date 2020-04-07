Сотрудникам предприятий в Москве запретили есть на рабочем месте

Роспотребнадзор обязал предприятия Москвы запретить сотрудникам есть на рабочем месте, а также рекомендовал использовать одноразовую посуду. Об этом сообщили в московском управлении ведомства.

В сообщении ведомства сказано, что если в организации нет столовой, то ее сотрудники должны принимать пищу только «в специально отведенной» комнате. При отсутствии такой комнаты надо выделить отдельное помещение. В нем должна быть раковина для мытья рук. Кроме того, помещение надо ежедневно убирать, используя дезинфицирующие средства.

Если в организации имеется столовая, по возможности стоит использовать одноразовую посуду, после чего обеззараживать ее и уничтожать. Многоразовую посуду необходимо обрабатывать на посудомоечных машинах в режиме, который обеспечивает дезинфекцию изделий при температуре не ниже 65 градусов в течение 90 минут. Посуду также можно мыть руками при той же температуре с использованием дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

Помимо этого, в Роспотребнадзоре также рекомендовали разделить коллектив, разместив сотрудников на разных этажах и в отдельных кабинетах. При входе в организацию нужно обеспечить сотрудников антисептиками, контролировать их температуру и отстранять, если у работника повышенная температура или имеются признаки инфекционного заболевания.

4 апреля сообщалось, что власти Москвы установили штрафы для предприятий, которые нарушают установленные в связи с коронавирусом ограничения. Наказание также последует за нарушение запретов на проведение различных мероприятий, посещение развлекательных заведений и образовательных организаций, а также работу общепита, объектов розничной торговли и салонов красоты.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!