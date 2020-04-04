Предприятиям в Москве установили штрафы за нарушение ограничений по коронавирусу

Власти Москвы установили штрафы для предприятий за нарушение ограничений в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Максимальный размер санкций для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составит до одного миллиона рублей или приостановки работы до 90 суток. Они предусмотрены за причинение вреда здоровью или имуществу человека.

Кроме того, штрафы предусмотрены за нарушение запретов на проведение различных мероприятий, посещение развлекательных заведений и образовательных организаций, работу предприятий общественного питания, объектов розничной торговли, салонов красоты.

Помимо этого, работодатели должны соблюдать требования социального дистанцирования работников и посетителей, а в сфере транспортных услуг — также и режим повышенной готовности.

2 апреля городские власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения коронавируса. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе главы города. Движение личного и коммерческого автотранспорта в столице пока не приостановлено и не запрещено.

В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что не стал вводить в городе пропускной режим из-за коронавируса, так как на текущей неделе горожане «ведут себя корректно». Намерения ввести пропускной режим объяснили тем, что «в прошлые выходные огромное количество людей решило расслабиться, но ситуация изменилась».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!