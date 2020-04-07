На Кавказе подозреваемый расстрелял полицейскую машину

На Кавказе при задержании участника преступной группы, который подозревается в мошенничестве и незаконном обороте оружия, произошла перестрелка. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД региона.

По данным ведомства, задержание производилось в пригороде Махачкалы в поселке Семендер. 37-летний подозреваемый начал стрелять из пистолета по служебной машине. Полицейские открыли ответный огонь, заблокировали его автомобиль и задержали злоумышленника. В результате перестрелки никто не пострадал.

Задержанный вместе с еще одним подозреваемым ранее были объявлены в розыск. Им вменяют часть четвертую статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).

После обысков в домах подозреваемых было найдено большое количество боеприпасов и оружия. Кроме того, были обнаружены документы, которые подтверждают факт мошенничества с недвижимостью. В отношении мужчин было возбуждено еще одно уголовное дело по части второй статьи 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия и боеприпасов»).

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